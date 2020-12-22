Объем заказов на Хайнаньской международной ярмарке сельхозпродуктов превысил $10 млрд

ХАЙКОУ, 22 декабря. /ТАСС/. Зимняя Хайнаньская международная ярмарка тропических сельскохозяйственных продуктов завершилась во вторник в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило агентство Синьхуа, ее участники оформили заказы на поставку продукции на общую сумму 67,8 млрд юаней (порядка $10,4 млрд).

На Хайнаньской ярмарке тропических сельскохозяйственных продуктов были представлены фрукты, овощи, зерновые и масличные культуры, продукция животноводства, морепродукты, чай, кофе, вино, а также агропромышленные материалы и техника. Объем реализованных на ее площадках товаров составил 213 млн юаней (около $32,6 млн). Кроме того, участники мероприятия подписали 79 соглашений об инвестиционных проектах в агросекторе на сумму 2,3 млрд юаней (примерно $353 млн).

За пять дней работы в ярмарке приняли участие более 2,2 тыс. компаний из Китая и 110 зарубежных компаний из 31 страны и региона мира, непосредственное участие в мероприятии приняли более 5,1 тыс. человек. Всего с 18 по 22 декабря ярмарку посетили более 279 тыс. человек. Для них были открыты десять выставочных залов общей площадью более 100 тыс. кв. v.

Зимняя Хайнаньская международная ярмарка тропических сельскохозяйственных продуктов - это единственная в Китая ярмарка тропического сельского хозяйства, проводимая в холодное время года. Впервые он состоялась в 1998 году и с тех пор ежегодно проходит в этой островной провинции.

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Здесь выращивают маракуйю, питайю, кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, на этом острове имеются возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.