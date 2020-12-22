"Газпром" направит более 140 млрд рублей на газификацию регионов в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Инвестиции "Газпрома" в газификацию регионов РФ в 2021 году превысят 140 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами.

"На следующий год мы планируем направить порядка 141 млрд рублей", - сказал он.

Для финансирования программы газификации "Газпром" разместит бессрочные рублевые бонды на 150 млрд рублей, таким образом, реализация программы не отразится на долговой нагрузке холдинга, отметил Садыгов. Размещение планируется начать в 2021 году.

В начале декабря Минфин внес в правительство проект постановления, уточняющий механизм финансирования программы газификации регионов. Согласно документу, государство может субсидировать выплаты купонных платежей по облигациям, если "Газпром" использует право отказаться от его выплаты, которое предусмотрено российским законодательством о рынке ценных бумаг.

В июне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. Показатель газификации по стране должен достигнуть 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

На начало 2016 года уровень газификации в России составлял 66,2%.