Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,16%-1,57%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги вторника ростом. Так, индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,57%, до 3236,46 пункта, РТС - на 1,16%, до 1351,43 пункта.

Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:41 мск вырос на 0,87%, до 75,66 рубля, а евро - на 0,54%, до 92,07 рубля.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник преимущество было за покупателями, "несмотря на введение министерством торговли США экспортных ограничений против 45 российских компаний". Рост рисковых активов продолжают сдерживать и новости о выявленной ранее в Великобритании новой мутации коронавируса, добавил эксперт. Не способствовало покупкам и снижение нефтяных котировок - цена барреля Brent за день потеряла около 1%, но продолжает удерживаться выше психологической отметки в $50. Рост рисковых активов продолжают сдерживать новости о выявленной ранее в Великобритании новой мутации коронавируса. При этом сдержанный позитив привнесло обращение европейских парламентариев к Лондону с призывом продлить действие временного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию, добавляет Бахтин.

Поддерживают спрос также стимулирующие меры в США, а ожидание хорошего настроя на вакцинацию у населения после того, как избранный президент США Джозеф Байден сделал первую прививку вакциной от компании Pfizer, комментирует главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Среди лидеров спроса на сегодняшних торгах оказались акции металлургов и сырьевых компаний, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Так, акции "Мечел", ММК и "Газпрома" демонстрировали рост более чем на 2,7%. В аутсайдерах торгов оказались бумаги "Полюс Золота" (-3,66%) и расписки Mail.ru group.

Прогноз на среду

Завтра набор факторов влияния на рыночные настроения не претерпит значимых изменений, полагает Бахтин. "В среду инвесторы обратят внимание на статданные из США - недельную динамику запасов нефти, продажи нового жилья в ноябре и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю", - добавил он.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в середине недели сформируется в пределах 3190-3270 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 75,2-76 рублей.