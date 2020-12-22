Reuters: ЕС готов продолжать торговые переговоры с Великобританией после 1 января

ТАСС, 22 декабря. Евросоюз готов продолжать торговые переговоры с Великобританией после 1 января. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Брюсселе.

"ЕС не закроет двери перед Великобританией и по-прежнему готов вести переговоры после 1 января", - отметил один из источников агентства. Другой дипломат подтвердил, что переговоры продолжаются и ни одна из сторон, по всей видимости, не намерена их прекращать.

Еще один источник отметил, что во время дискуссий был достигнут определенный прогресс. По его словам, по большинству вопросов есть предварительные договоренности. Два дипломата указали, что основной проблемой остаются квоты на вылов рыбы в британских водах.

Во вторник газета Financial Times информировала о том, что стороны пытаются достичь компромисса по вопросу квот. По данным издания, ЕС и Великобритания обсуждали вариант, при котором Евросоюз пойдет на сокращение своих квот на 30-35%, в то время как официально переговорщики Брюсселя согласны лишь на поэтапное 25-процентное сокращение при шестилетнем переходном периоде. Это может означать и уступку со стороны Лондона, требующего сейчас, чтобы рыболовецкие квоты судов из ЕС в исключительной экономической зоне Великобритании были снижены на 60% (первоначально речь шла о 80%).

Вопрос о рыболовецких квотах является одним из двух главных камней преткновения на торговых переговорах Великобритании и ЕС. Вторая преграда на пути к сделке - так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.