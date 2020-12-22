ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает строить перспективный авианосец на Севмаше. Об этом заявил во вторник генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Как только Минобороны примет решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство. Строительство авианосца для Индии говорит о том, что опыт у нас есть. Этот опыт сосредоточен на заводе "Севмаш" и именно там мы рассчитываем строить авианосец, если он будет заказан военным ведомством", - сказал он.

Он подчеркнул, что все компетенции у России для этого есть.

Что касается стоимости строительства нового авианосца, Рахманов пояснил, что она будет в разы ниже стоимости строительства авианосцев военно-морских сил других стран. "Стоимость изготовления по сравнению с иностранными кораблями и судами существенно ниже. Абсолютно убежден, что с авианосцем мы справимся. Мы нашли возможность построения кооперации таким образом, чтобы эффективно выполнять гособоронзаказ", - пояснил глава ОСК.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль ВМФ России и единственный в составе ВМФ РФ авианосец, способный нести до 50 вертолетов и самолетов горизонтального взлета и посадки. Также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. тонн, наибольшая длина - 306 м. Он способен развивать скорость до 29 узлов. В состав Северного флота он вошел в начале 1991 года. В 2016 году состоялось первое боевое применение корабля в Средиземном море, где его истребители наносили удары по террористам в Сирии.

"Адмирал Кузнецов" находится на ремонте. Ремонт "Адмирала Кузнецова" сопровождался двумя ЧП. Речь шла о затонувшем плавучем доке ПД-50, на котором корабль проходил первое докование, и пожаре в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, ЧП не стали критическими. 4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году.