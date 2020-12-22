Государство снизит долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34% с 51%, получив "золотую акцию" в компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу президента РФ и "принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала". "Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", - пояснили в ведомстве.