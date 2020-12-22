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Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

"Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ. Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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