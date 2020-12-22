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Власти Португалии отменили программу "золотых" виз в Лиссабоне и Порту

Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года

ТАСС, 22 декабря. Власти Португалии одобрили отмену в городах Лиссабон и Порту программы "золотых" виз, которая позволяла получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра Кабинета министров и административной модернизации Португалии Мариану Виейру да Силву.

По данным агентства, изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Отмечается, что эти правила также перестанут действовать в ряде прибрежных регионов Португалии. При этом в центральной части страны, на Азорских островах и Мадейре программа "золотых" виз будет сохранена.

Программа позволяет иностранным инвесторам, которые вложили по меньшей мере €500 тыс. в недвижимость на португальской территории, получить вид на жительство.

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