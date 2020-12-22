"Силовые машины" требуют взыскать более 2,8 млрд рублей с "Норникеля"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Силовые машины" бизнесмена Алексея Мордашова к горно-металлургической компании "Норильский никель". Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Силовые машины" требуют взыскать с "Норильского никеля" более 2,8 млрд рублей.

Иск поступил 21 декабря и на данный момент не принят к производству. Исковые основания в материалах суда не указаны.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. В состав компании входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens.