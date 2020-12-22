РБК: ВТБ может вернуться в число акционеров Первого канала

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ может вновь войти в уставный капитал АО "Первый канал". Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на источник на телевизионном рынке.

"Да, мы рассматриваем такую возможность", - подтвердил изданию представитель банка.

Представитель ВТБ не раскрыл изданию деталей возможной сделки.

ВТБ вышел из капитала телеканала 23 сентября. ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу, в марте 2019 года. Тогда в ВТБ заявляли, что сделка является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего сегмент медиа. Сумма сделки не раскрывалась.