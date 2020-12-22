Спецрейс из Аргентины готовится к вылету в Москву за вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецрейс авиакомпании Aerolineas Argentinas во вторник вылетит из Аргентины в Москву для доставки в латиноамериканскую страну первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент авиаперевозчика Пабло Сериани.

"Сегодня в 19:30 (01:30 среды мск - прим. ТАСС) специальный рейс вылетит из [аэропорта] Эсейса в Москву для доставки в нашу страну первых вакцин от COVID-19 "Спутник V", - написал Сериани. По его словам, для перевозки препарата будет использоваться самолет Airbus A330, операция займет 40 часов, всего в ней участвуют 20 человек. Вакцина будет запакована в термобоксы, в которых поддерживается температура минус 18 градусов.

Ранее на официальной странице российской вакцины в Twitter сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.