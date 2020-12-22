Байден пообещал продолжать стимулировать экономику США в условиях пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден обещал продолжить курс на стимулирование американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса и не останавливаться на одобрении Конгрессом нового пакета таких мер. Об этом демократ заявил, выступая во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляцию вела телекомпания СNN.

Байден назвал состоявшееся в понедельник голосование в верхней палате Конгресса США первым шагом. "Как я и говорил ранее, этот проект закона является лишь первым шагом. Мы займемся единовременными выплатами и другими шагами по преодолению одновременно нескольких кризисов. Предстоит большая работа", - отметил демократ.

"Правда состоит в том, что самые мрачные времена в борьбе с COVID-19 не позади, а впереди", - предостерег избранный президент.

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли урегулировать давние разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.

До этого обе палаты одобряли последний пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики в апреле. К настоящему времени срок многих его положений уже подошел к концу. Согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление еженедельно до середины марта дополнительно $300 в рамках федерального пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере $600 ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено $325 млрд, авиакомпаниям - $15 млрд.