В Москве в шестой раз вручат премию "МедиаТЭК"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", в ходе которого будут подведены итоги деятельности ТЭК России в 2020 году, состоится в среду в Москве. В мероприятии примут участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

Основная цель всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, - стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России.

Ранее стало известно, что два корреспондента экономической редакции ТАСС - Алексей Большов и Ольга Дедяева - стали победителями шестого Всероссийского конкурса "МедиаТЭК". Так, первое место в номинации "Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК" занял проект Алексея Большова о состоянии топливного рынка в период беспрецедентного падения спроса из-за пандемии и роли мер регуляторов для его стабилизации. Коллеги Большова считают, что он один из немногих журналистов, кто способен рассказывать о сложной теме регулирования энергетической отрасли понятным языком.

Работа старшего корреспондента отдела ТЭК Ольги Дедяевой заняла почетное второе место в номинации "Надежность производства и качество в ТЭК". Весной этого года Дедяева сделала серию заметных материалов о том, как генерирующая отрасль выживает в период коронакризиса, который одновременно принес два вызова - пиковые нагрузки и падение платежеспособности потребителей.

Информационное агентство России ТАСС и нефтяная компания "Роснефть" также получили от "МедиаТЭК" специальный приз за масштабную работу по информированию населения России о трудовом вкладе работников нефтяного комплекса в победу в Великой Отечественной войне и использование современных мультимедийных технологий в онлайн-проекте "Топливо Победы".

В предыдущие годы ТАСС также становился победителем "МедиаТЭК". Первые места занимали корреспонденты отдела ТЭК редакции экономической информации Евгения Соколова и Юлия Хазагаева.

О конкурсе

"МедиаТЭК" - ежегодный конкурс. В нем принимают участие как журналисты региональных и федеральных СМИ, так и отделы по связям с общественностью компаний из отрасли ТЭК. В совет экспертов, оценивавших конкурсные работы, входят в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, замминистра энергетики Антон Инюцин, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.