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Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla

По словам бизнесмена, глава корпорации Тим Кук не проявил интереса

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск в прошлом предлагал приобрести компанию Tesla главе корпорации Apple Тиму Куку, однако тот не проявил интереса. Об этом Маск сообщил во вторник в Twitter.

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"В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее текущей стоимости). Он отказался от встречи", - написал Маск.

Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году. У Tesla первоначально были трудности с тем, что касается наращивания объемов производства этих машин. СМИ сообщали также о наличии в них ряда неисправностей.

Капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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