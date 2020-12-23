"Известия": Минстрой привлечет у банка БРИКС $354 млн на спасение Байкала от загрязнения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минстрой России планирует привлечь у Нового банка развития (НБР) БРИКС $354 млн для модернизации систем водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов Байкальской природной территории, чтобы спасти озеро от загрязнения. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

"Проект будет финансироваться на основании соглашения о займе между государством и международной финансовой организацией Новый банк развития (НБР, создан странами - членами БРИКС). Предполагаемая сумма кредита - $354 млн. Он будет дан в рамках программы государственных внешних заимствований РФ на 2021-2023 годы", - сообщили "Известиям" в министерстве.

Ожидается, что соглашение о займе будет подписано в ноябре 2021 года, а реализация проекта займет шесть лет. Он уже согласован с Минфином и Минэкономразвития, сказали газете в ведомстве. Проект будет финансироваться на основании соглашения о займе между государством и НБР.

"На данный момент у Минфина есть предварительная договоренность о предоставлении займа. Его условия будут обсуждаться после выпуска распоряжения правительства о переговорах, где будут указаны все существенные условия договора. При этом фактически со стороны РФ проект одобрен, его реализация уже внесена в закон о бюджете на 2021-2023 годы", - уточнили "Известиям" в Минстрое.

Основная цель проекта - максимальная очистка бытовых и ливневых стоков, сбрасываемых в Байкал и другие водные объекты территории. В частности, предполагается комплексная модернизация и развитие систем водоотведения, создание или развитие систем сбора и очистки ливневых стоков, предотвращение загрязнения окружающей среды за счет сброса неочищенных сточных вод, сообщили в ведомстве. В рамках проекта планируются строительство и реконструкция современных объектов канализационных очистных сооружений и систем водоотведения для очистки сточных вод, отметили в "Известиях".

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.