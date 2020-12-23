Эксперты сообщили, что просроченные долги россиян выросли на более чем 100 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам кредитов выросли более чем на 100 млрд рублей или почти на 20% больше относительно объемов за прошлый год, составив на данный момент 935-940 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

В материале отмечается, что показатель практически достиг уровня конца 2016 года, когда объем долговых обязательств россиян составлял 972 млрд рублей.

"Причина роста просроченной задолженности как в количественном, так и в объемном выражении всегда кроется в ухудшении финансового положения заемщиков. В текущей ситуации положение осложняет и достаточно высокая платежная нагрузка," - комментирует президент НАПКА Эльман Мехтиев.

При этом число просроченных кредитов в 2020 году достигло максимального уровня за последние пять лет. Так количество просроченных ссуд сейчас оставляет 12,6 млн штук против 10,9 млн ссуд в 2019 году.

В течение третьего и четвертого кварталов 2020 года просроченными стали небольшие кредиты, по которым заемщики обращались за каникулами, но после их окончания не смогли вернуться в график платежей, поясняет гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. "Поскольку сумма таких кредитов была меньше средней суммы кредита без кредитных каникул, то отмечается опережающий рост числа просроченных кредитов над их объемом", - говорит он.

Самый большой объем просроченной задолженности наблюдается в сегменте кредитов наличными (порядка 560 млрд рублей), затем - кредитных карт (153 млрд рублей), ипотеки (101 млрд рублей), МФО (64 млрд рублей) и автокредитовании (58 млрд рублей).

Наибольший темп роста просроченной задолженности наблюдается в автокредитовании, за год рост просроченной задолженности в этом сегменте превысил 22%.

Генеральный директор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников отмечает, что данный рост объясняется политикой автосалонов и банков, когда после простоя в апреле - июне они начали активно наращивать план продаж. Кроме того, сами заемщики, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, иногда переоценивая свои возможности.

Долги по автокредитам

Просроченные более 90 дней долги россиян по автокредитам выросли примерно на 22% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании. Для сравнения, задолженность по кредитам наличными в отчетном периоде выросла на 12%, по кредитным картам - на 16%.

"Основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование. За год прирост превышает 22%", - говорится в исследовании.

Кроме того, в 20 регионах России рост просроченных автокредитов по отношению к 2019 году превысил 30%. Лидером стал Севастополь, где объем просроченных автокредитов в этом году вырос на 124% по сравнению с прошлым годом. В Крыму и Забайкальском крае прирост составил по 60%.

"Практически во всех регионах просрочка именно в автокредитах показывает существенную динамику. Это является прямым следствием совместной политики автосалонов и банков, когда после трехмесячного простоя (апрель - июнь) они начали активно наверстывать план продаж", - комментирует гендиректор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников.

Кроме того, сами заемщики, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, иногда переоценивая свои возможности, отмечает он.

В исследовании также отмечается, что в восьми регионах рост просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования превышает показатель в 30%. Наибольший прирост зафиксирован в Севастополе - 126%, Республике Ингушетия - 55%, Республике Коми - 54%.

Общая сумма просроченной задолженности граждан на настоящий момент составляет около 935-940 млрд рублей, доля автокредитов в ней - 6%, кредитов наличными - 60%, ипотеки - 11%, кредитных карт - 16%, микрокредитов - 7%.