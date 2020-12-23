Эксперты ожидают восстановления рубля и цен на нефть в начале 2021 года

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Отечественная валюта продолжит укрепляться вслед за ценами на нефть, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их прогнозам, в начале 2021 года нефть может укрепиться до $55 за баррель, а рубль - до 72 рублей за доллар США.

Несмотря на последние новости о новом штамме коронавируса, эксперты ожидают восстановления мировой экономики в 2021 году. "Это будет подогревать спрос на рисковые активы, в том числе рубль и валюты других развивающихся стран", - рассказал аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

Снижению опасений относительно 2021 года способствовало появление вакцин от коронавируса, рассказал главный экономист "ВТБ капитал" по России и СНГ Александр Исаков. Кроме того, эпидемическая обстановка сегодня оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на мировую экономику, добавил эксперт.

Положительный импульс на рынки привнесли и выборы президента США, добавил руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции премиум" Евгений Дорофеев.

Среди внешних факторов, которые будут способствовать росту, эксперты указывают на меры монетарного стимулирования крупнейших центральных банков мира. "В условиях близких к нулю процентных ставок глобальные институциональные инвесторы будут вынуждены наращивать вложения в более рисковые инструменты для обеспечения целевых показателей доходности", - добавил Маслов.

Для России возрастают риски усиления санкционного давления, которые отчасти заложены в цену российской валюты, также полагает Дорофеев. Маслов считает, что данный фактор трудно предсказуем, и его удельный вес будет зависеть от внешней политики новой администрации США в отношении России и степени тяжести возможных санкций.

Инвесторы настроены на риск

По мере потери актуальности фактора "коронакризиса" в 2021 году, можно ожидать и планомерного повышения спроса на нефть, "особенно если будут открываться границы и объем пассажирских авиаперевозок начнет расти", рассказал старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков.

Помимо существующих ограничений по добыче в рамках ОПЕК +, Маслов напоминает про растущий спрос на нефть со стороны Китая и Индии - крупнейших импортеров нефти в мире.

Согласно базовому сценарию УК "Альфа-капитал", цена на нефть марки Brent в начале 2021 года будет варьироваться в диапазоне $50-55 за баррель. В ГК "Финам" возможный диапазон оценивают на уровне $47-55 за баррель. В качестве долгосрочного ориентира в "Тинькофф инвестиции премиум" прогнозируют цену Brent в диапазоне $50-60 за баррель.

Негативный сценарий, включающий длительные и глубокие локдауны в Европе и США, задержки с вакцинацией, вполне может привести к цене Brent в $40-45 за баррель, добавил Бирюков.

Маслов не исключает, что в течение года при локальных коррекциях на финансовых рынках цена Brent может опускаться до $40. Однако, добавляет Исаков, сценарий, в котором она упадет ниже данной отметки в первом квартале 2021 года, представить довольно сложно.

Рубль последует за нефтью

При условии восстановления экономики, инвесторы будут охотнее размещать свои средства в более рискованные активы, что дает пространство для укрепления валют развивающихся стран на горизонте нескольких месяцев, отметил Дорофеев.

В соответствии с базовым сценарием УК "Альфа-капитал", возвращение интереса международных инвесторов к российским активам поспособствует укреплению рубля в начале 2021 года до 67-70 рублей за доллар США. Негативный сценарий спровоцирует рост доллара до 78-80 рублей, "что маловероятно без появления новых факторов, глубоко меняющих фундаментальную картину", добавил Бирюков.

В "ВТБ капитал" ожидают рубль в первом квартале 2021 года на уровне 72,5-74 рублей за доллар США, в негативном сценарии и при цене на нефть в $40 за баррель - в диапазоне 74,5-76 рублей. Кроме того, при возникновении премии за риск, сравнимой с той, что была в августе, верхняя граница ослабления рубля может составить 78 рублей, объяснил Исаков.

По оценкам ГК "Финам", в случае реализации геополитических или санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.