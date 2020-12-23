Треть россиян заявили, что не планируют дарить подарки к Новому году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Треть россиян не планируют дарить подарки к Новому году, почти четверть планируют ограничиться недорогими сувенирами. Такие выводы приводят в опросе, проведенном РГС Банком (с документом ознакомился ТАСС).

можно ли отмечать Новый год в одиночестве (да!)

Праздник для всех: можно ли отмечать Новый год в одиночестве (да!)

"Треть респондентов (31%) в этом году планируют вообще отказаться от покупки презентов к Новому Году. Еще треть (30%) заранее откладывали деньги, чтобы порадовать своих друзей и близких. Почти четверть опрошенных (25%) планируют ограничиться недорогими сувенирами, 12% в своем выборе в первую очередь ориентируются на наличие скидок и возможность получить кешбэк по карте при покупке подарков, 6% хотят дождаться посленовогодних распродаж и вручить всем подарки при встрече в январе", - следует из результатов опроса.

В целом, отвечая на вопрос, какие расходы составят большую часть бюджета при подготовке к празднику, 40% россиян указали "новогодний стол", а 37% - "подарки", 12% респондентов отметили "путешествия", 8% - "развлечения", а 3% - "новый праздничный наряд".

67% респондентов заявили, что собираются провести зимние праздники дома, в кругу своих близких. Еще 12% россиян намерены поехать за границу, тогда как в путешествие по России отправится только 4% опрошенных. Помимо этого, 10% респондентов планируют провести их в гостях, а 5% уедет за город.

В исследовании приняли участие 1 833 респондента в возрасте от 18 лет, география исследования - города России с населением от 100 тысяч, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - декабрь 2020 года.