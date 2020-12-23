Россия поставила Кубе семь локомотивов для развития железнодорожных перевозок

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские представители передали во вторник Кубе семь локомотивов в рамках контракта между машиностроительной компанией "Синара - Транспортные машины" (СТМ) и кубинской транспортной компанией Tradex. На церемонии, прошедшей в одном из терминалов порта Гаваны, присутствовали посол России на Кубе Андрей Гуськов, торговый представитель РФ в республике Александр Богатырь, министр транспорта Кубы Эдуардо Родригес, а также представители сотрудничающих компаний, передает корреспондент ТАСС c места событий.

"К сожалению, это единственная поставка локомотивов в уходящем году, но мы уверены, что следующий год будет более плодотворным, поскольку согласно контракту <...> на Кубу должны быть отправлены в общей сложности 75 локомотивов, - рассказал ТАСС торговый представитель России в Гаване Александр Богатырь. - У нас серьезные планы развития сотрудничества в сфере железных дорог, не только у компании "Синара - Транспортные машины", но и у других предприятий".

По мнению министра транспорта Кубы Эдуардо Родригеса, поставки в рамках контракта помогают развитию железнодорожной отрасли Кубы в целом. "Прибытие этих локомотивов на Кубу позволит железнодорожной отрасли лучше справиться с транспортными проблемами в следующем году. Мы видим в этом проекте пример надлежащего выстраивания коммуникации [между партнерами], и результатом является надежная работа на Кубе 53 ранее полученных локомотивов", - заявил он ТАСС.

Сотрудничество в сфере железных дорог

Россия активно развивает взаимодействие с Кубой в железнодорожном секторе. В 2017 году "РЖД интернешнл" (дочерняя компания РЖД) и Союз железных дорог Кубы подписали соглашение по проекту восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог на острове. В качестве возможных источников финансирования называются кредиты российских банков и средства специального счета, на который идут платежи в погашение долга Гаваны перед Москвой. Кубинская сторона также должна полностью освободить "РЖД Интернешнл" и ее российских субподрядчиков, зарегистрированных на Кубе, от всех налогов, сборов и пошлин.

Машиностроительная компания "Синара - Транспортные машины" реализует на Кубе проекты стоимостью почти в 200 млн евро. Она поставляет в карибскую страну локомотивы и рельсовые автобусы, ведет работу по модернизации локомотиворемонтного депо в Гаване, обучает кубинских железнодорожников.