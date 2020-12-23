СМИ: извлечение топлива с АЭС "Фукусима-1" могут отложить из-за пандемии в Великобритании

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Компания Tokyo Electric Power, являющаяся оператором японской аварийной АЭС "Фукусима-1", может отложить процесс извлечения находящегося на станции расплавленного ядерного топлива. Это связано с приостановкой в Великобритании испытаний необходимого для этой процедуры оборудования из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщило в среду агентство Kyodo.

Планировалось, что специальная роботизированная рука будет доставлена в Японию в феврале 2021 года для обучения местного персонала управлению этим механизмом. Однако процесс сборки данного оборудования в Великобритании был задержан в связи с введенным в стране ограничением на число находящихся на предприятиях сотрудников. По этой причине TEPCO рассматривает возможность переноса сроков извлечения топлива примерно на год, отмечает агентство.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами после землетрясения вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.