CNN: авиакомпании США готовятся вернуть к работе отстраненных из-за пандемии сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Ведущие американские авиакомпании United Airlines и American Airlines готовятся вернуть на работу тысячи сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии. Как отмечает во вторник телекомпания CNN , таким образом руководство авиаперевозчиков отреагировало на одобрение Конгрессом США нового пакета мер стимулирования экономики страны, который подразумевает финансовую помощь авиакомпаниям.

Как сообщает CNN, генеральный директор United Airlines Скотт Керби во вторник утром направил сотрудникам авиакомпании корпоративное письмо, в котором сообщил, что руководство планирует восстановить отправленных ранее в отпуск сотрудников в качестве временно занятых. "Это определенно хорошие новости для экономики, нашей отрасли и авиакомпании, но в особенности это радостное событие для тех, кому не выплачивалась зарплата, - отметил Керби. - Мы с нетерпением ждем их обратно".

В свою очередь руководство American Airlines также сообщило о намерении вернуть на работу несколько тысяч сотрудников, отправленных ранее в неоплачиваемые отпуска. "Мы ценим веру, которую проявляют по отношению к нам Конгресс и администрация, предоставляя эту дополнительную поддержку, и мы с гордостью принимаем ответственность, которая возлагается на нас", - приводит CNN слова главы авиаперевозчика Дага Паркера.

В общей сложности к работе смогут вернуться до 32 тыс. человек. Средств, предусмотренных новым пакетом помощи, хватит на выплату им заработной платы в период до 31 марта, подчеркивает CNN. Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии, в связи с чем авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч сотрудников.

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено $325 млрд, авиакомпаниям - $15 млрд. В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не подпишет проект бюджета и пакет мер стимулирования экономики страны в нынешнем варианте, в частности он настаивает на том, что законодателям следует увеличить выплаты частным лицам и малому бизнесу.