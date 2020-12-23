Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Медицинский персонал, специалисты в сфере IT и электронной коммерции (e-commerce) станут одними из самых высокооплачиваемых специальностей в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.

Аналитики исследовательского центра Superjob оценили самые востребованные отрасли в 2020 году, собрали актуальные и высокооплачиваемые предложения декабря в этих отраслях, и по ним сделали прогноз на 2021 год.

"Пандемия усугубила проблемы в отечественном здравоохранении: на рынке труда острая нехватка медицинского персонала, и это касается не только инфекционистов. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоковостребованы и до коронакризиса, но сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским. E-commerce и e-learning (электронное обучение) значительно выросли благодаря пандемии, в новом году им будут нужны люди чтобы удержать темпы роста. Туристический бум после открытия границ неизбежен, сейчас в отрасли нужны не просто специалисты, а суперпрофи, которые помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления", - рассказали в сервисе.

При этом аналитики Superjob отмечают, что в декабре текущего года одни из самых высокооплачиваемых вакансий предлагаются в сфере медицины. Так, в Москве врач-рентгенолог может рассчитывать на зарплату от 250 тыс. рублей, в Зеленограде анестезиолог-реаниматолог, который будет работать в "красной зоне", может получать от 200 тыс. рублей в месяц. На такую же зарплату может рассчитывать онколог-химиотерапевт в Симферополе и врач-инфекционист в Москве.

Высокие зарплаты также предлагают разработчикам мобильных приложений. В Москве iOS-разработчик может получать от 210 до 260 тыс. рублей, в Самаре кандидат на подобную должность может рассчитывать на 120-140 тыс. рублей. Кроме того, высокооплачиваемые вакансии предлагают в сферах информационной безопасности, digital-маркетинге и туризме.

Востребованные вакансии в 2021 году

В свою очередь аналитики платформы поиска работы HeadHunter отметили, что при сохранении на российском рынке труда текущей ситуации, в том числе в условиях неопределенности в связи с пандемией и ограничительных мер по ее сдерживанию, в начале 2021 года востребованность профессий в таких сферах, как продажи, производство и строительство, а также транспорт, логистика и медицина, останется высокой.

"Отдельно стоит выделить сферу IT, в которой спрос остается высоким и сохраняется дефицит кадров в течение последних нескольких лет", - сообщила ТАСС руководитель службы исследований онлайн-платформы hh.ru Мария Игнатова.

По словам эксперта, в столицах и других крупных городах страны сохраняется дефицит рабочей силы в силу сокращения притока как внутренних, так и внешних трудовых мигрантов. Игнатова подчеркнула, что местными трудовыми ресурсами такой дефицит не удается восполнить, поэтому востребованность ряда профессий сохранится и в начале 2021 года.

Также необходимо принимать во внимание сохранение нагрузки на систему здравоохранения и начало кампании по массовой вакцинации, что обеспечит востребованность профессий в медицине и фармацевтике.

По данным сервиса "Банк данных заработных плат" hh.ru, работодатели указали период пересмотра уровня зарплат преимущественно в январе-феврале 2021 года. Медиана пересмотра составляет 5 тыс. рублей. При этом, 49% компаний сделают это по решению руководства, 34,6% обязательно проводят индексацию зарплат один раз в год, а 18% не будут пересматривать. Аналитики также отметили, что темпы изменения заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились в среднем на 3%.

Рост зарплат

По данным сервиса Superjob, многие компании в текущем году вынужденно пересмотрели политику затрат на персонал, однако рост зарплат продолжился, хотя и не такими темпами как в прошлом году. В течение последнего года зарплату персоналу повышали 38% работодателей, еще 21% планируют повышение или индексацию в ближайшее время. В следующем году прогнозируется значительный рост зарплат в медицине.

"Медицинский персонал стремится работать только в крупных городах - в учреждениях, обеспеченных средствами защиты и диагностики. Однако и в мегаполисах не хватает врачей, медицинских сестер и санитаров. И государство, и частные клиники пересматривают системы вознаграждения и мотивации медперсонала первичного звена. В 2020 году средние рыночные зарплатные предложения для высшего и среднего медперсонала выросли на 15-18%, в 2021 году Superоjob прогнозирует дальнейший рост зарплатных предложений на уровне 12-15%", - подчеркнули специалисты.