Железнодорожники Крыма начали подготовку к летним пассажирским перевозкам

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники Крыма начали подготовку к летнему сезону пассажирских перевозок после первого года эксплуатации инфраструктуры Крымского моста, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто год назад. Первый пассажирский поезд пришел 25 декабря 2019 года в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь.

"Сезон летних перевозок пассажиров завершился показателями роста пассажирооборота. Зимний период также показывает положительную динамику. С целью улучшения обслуживания пассажиров подготовка к летнему сезону 2021 года начинается уже сейчас. <...> Руководители подразделений на местах отметили, что коллектив готов к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году уже к концу октября железная дорога перевезла более 1 млн пассажиров. "Открытие прямого железнодорожного сообщения через Керченский пролив обеспечило оптимальную транспортную доступность полуострова, позволило создать привлекательную среду на рынке транспортных услуг", - отмечается в сообщении.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.

Крымская железная дорога (КЖД) зафиксировала увеличение грузооборота на 71% в сравнении с прошлым годом после запуска грузового сообщения по Крымскому мосту. Объем приема груза составил 127,7 тыс. тонн, к уровню прошлого года увеличен на 161%.