В Бурятии до 2025 года на развитие сел по госпрограмме направят более 800 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Бурятия получит из федерального бюджета до 2025 года на развитие сельских территорий более 695 млн рублей, с учетом регионального софинансирования сумма превысит 800 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить села и улучшить жилищные условия для порядка 140 сельских семей, сообщили ТАСС в среду в правительстве Бурятии.

"С 1 января 2020 года в республике начата реализация государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования - 799,8 млн рублей", - сообщили в правительстве.

На эти средства для 144 сельских семей будут улучшены жилищные условия, будет реализовано 100 общественно значимых проектов по благоустройству территорий. Кроме того, планируется провести работу по обеспечению местных жителей качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В уходящем 2020 году на реализацию госпрограммы в Бурятии направлено порядка 414 млн рублей, из них 354 млн рублей - из федерального бюджета.

В этом году пять семей получили государственную поддержку на строительство жилых домов, обустроено 76 детских игровых и спортивных площадок, реконструированы памятники, облагорожены зоны отдыха. "В селе Хандала и Хужиры капитально отремонтированы дома культуры, приобретены для них автобусы, еще один автобус купили для подвоза школьников в Тарбагатайском районе. В селе Тарбагатай начато строительство поликлиники, - уточнили в Минсельхозе Бурятии. - Организовано уличное освещение в селах Шимки и Хужиры, начато строительство водоводов в селе Кырен и Аршан".

В регионе также утверждена подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения". За период 2014-2019 годов в Бурятии благодаря этой республиканской госпрограмме жилищные условия улучшила 121 семья в сельской местности, в том числе 91 молодая семья.

В Бурятии одной из главных проблем остается отток сельского населения, миграционный поток направлен в столицу республики - город Улан-Удэ и близлежащие Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский районы. В конце 2019 года президент России Владимир Путин сообщил, что 40% граждан страны так или иначе связаны с работой в сельской местности. В связи с этим он поручил уделить особое внимание развитию сел в области культуры, образования и здравоохранения.