Источник: "дорожная карта" развития электротранспорта будет рассмотрена в начале 2021 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Постоянно действующая площадка для обсуждения развития электротранспорта в РФ создана на базе Минэкономразвития России, а в начале 2021 года к рассмотрению будет подготовлена "дорожная карта" по развитию электротранспорта, сообщил ТАСС один из участников экспертной сессии. В ней под руководством главы министерства Максима Решетникова приняли участие представители профильных ведомств, госкомпаний и регулирующих органов, а также специалисты различных отраслей экономики.

"Предложения участников совещания, а также иных экспертов, по развитию электротранспорта в России, найдут отражение в разрабатываемых Минэкономразвития концепции, а также перечне мероприятий ("дорожной карты") по развитию электротранспорта в России. Планируется, что "дорожная карта" будет подготовлена к следующей экспертной сессии, которая запланирована на начало предстоящего года", - сказал собеседник агентства.

"Решено создать в Минэкономразвития постоянно действующую площадку для обсуждения вопросов развития электротранспорта в РФ", - добавил он. По словам участника совещания, конечной целью должна стать "разработка концепции, а также конкретного перечня мероприятий по развитию электротранспорта". "Дискуссия получилась содержательной и продуктивной. Все участники согласились в том, что развитие отрасли электротранспорта в России в ближайшие несколько лет должно стать одним из приоритетных направлений развития отечественного автопрома, а ключевой задачей в ближайший год должна стать выработка четкой и экономически обоснованной системы мер поддержки", - сказал он.

О чем договорились участники сессии

Собеседник ТАСС привел общее мнение выступавших на сессии экспертов о том, что, взяв курс на "зеленую" экономику, необходимо активнее "перенастраивать" работу всех отраслей с позиции устойчивого экологического развития. Первое, по его словам, на что следует обратить внимание, - это перенастройка автотранспортной отрасли, так как именно она дает 12% всех выбросов углекислого газа и занимает по данному показателю третье место после топливно-энергетического (18%) и агропромышленного (13%) комплексов, где по объективным причинам добиться сокращения СО2 сложнее, полагает он.

По итогам дискуссии участники экспертной сессии пришли к выводу о необходимости полномасштабного развития экологического транспорта в РФ. "При этом следует обратить внимание как на классический электротранспорт, так и на электротранспорт на топливных элементах", - рассказал источник. По его словам, Минпромторгу будет предложено разработать "более глубокую программу по локализации компонентов электротранспорта и инфраструктуры". Также участники дискуссии согласились с необходимостью детальной проработки мер поддержки электротранспортной отрасли, а также их синхронизации с уже действующими мерами. В качестве возможных мер поддержки экспертами было озвучено применение механизма "отрицательного утилизационного сбора", создание единой универсальной программы кредитования для приобретения отечественного электрического транспорта, разработка и применение программ стимулирования спроса и другие, перечислил источник.