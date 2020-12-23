McDonalds открыл первые рестораны сети в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonalds открыла в среду в Хабаровске два первых ресторана общественного питания.

На этой неделе McDonalds открыл во Владивостоке первый на Дальнем Востоке ресторан сети, затем там открыли еще два заведения. Таким образом, в Приморье и Хабаровском крае появились пять заведений сети. В 2021 году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запланировано открытие и точек "МакАвто" и "МакДоставки".

"В этом месяце мы окрыли пять предприятий сети: два в Хабаровске и три во Владивостоке", - сказал на церемонии открытия в Хабаровске генеральный директор McDonalds в России Марк Карена. Он уточнил, что в перспективе в Хабаровске создадут до 500 рабочих мест.

Рестораны сети открыли в торговых центрах "На Пушкина" и Brosko Mall. Они рассчитаны на 221 и 132 посадочных мест соответственно. По данным компании, на предприятиях в Хабаровске внедрят системы обслуживания и производства, такие как стандартная кухня с системой Made for You, которая позволяет готовить свежие блюда непосредственно под заказ для доставки, на вынос или для употребления за столиком в торговом зале. В меню всех предприятий на Дальнем Востоке вошли классические бургеры и картофель фри, молочные коктейли и десерты.

"В течение пяти лет McDonalds планирует инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей. На первом этапе компания уже вложила в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей", - добавил Карена.