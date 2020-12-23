"Газпром-медиа" купил блогерское приложение "Я молодец"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" выкупил мобильное приложение для блогеров "Я молодец" у ООО "Ямолодец". Об этом в среду сообщил глава холдинга Александр Жаров в интервью газете "Коммерсантъ".

Жаров отметил, что предметом сделки стали исключительные права на приложение и неисключительные права на программное обеспечение (ПО) с правом модификации и переработки.

Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда "Иннопрактика". Целевая аудитория "Я молодец" - молодежь, снимающая короткие вертикальные видео в формате мобильного приложения.

Учредитель компании "Ямолодец" Александр Зеленщиков подчеркнул, что компания создала софт, но намеренно не масштабировала проект, так как нуждалась в стратегическом инвесторе, которым и выступил "Газпром-медиа".