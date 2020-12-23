Доходы бюджета Забайкалья в 2021 году вырастут на 14,5% по сравнению с 2020 годом

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в среду приняло в первом чтении проект краевого бюджета на 2021 год, согласно которому доходная часть по сравнению с 2020 годом вырастет на 14,5%.

"Доходы бюджета края на 2021 год прогнозируются в объеме 84,3 млрд рублей с ростом на 10,6 млрд рублей к первоначальному бюджету 2020 года. Собственные доходы составят 44 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету на 3,5 млрд", - сообщила министр финансов Забайкалья Вера Антропова.

Как и в 2020 году, новый проект бюджета будет социально направленным - на социальную сферу будет заложено порядка 56 млрд рублей, что составляет 65% от всех расходов в 2021 году.

"Работа по формированию бюджета на следующий год проведена просто огромнейшая - от сбора потребностей муниципальных образований до их обоснования в федеральных органах власти. В условиях пандемии мы нашли возможность обеспечить все социальные расходы и участие в софинансировании нацпроектов и госпрограмм, плана ЦЭР (плана развития центров экономического роста)", - подчеркнула Антропова.

Общий объем расходов предусмотрен в размере 85,2 млрд рублей - почти на 9 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

Дефицит сократился на 1,7 млрд рублей по сравнению с первой редакцией бюджета за 2020 год и составил 950 млн рублей. По расчетам краевого Минфина, этот показатель вырастет до 1 млрд рублей в 2022 году и до 1,09 млрд рублей - в 2023-м. "Дефицит бюджета будет покрываться за счет роста собственных доходов, привлечения федеральных ресурсов и, в случае крайней необходимости, привлечения заемных средств", - уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.