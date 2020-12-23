"Сбер" приобрел 29% "Эвотора"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Сбер" нарастил долю в компании "Эвотор" (производит онлайн-кассы) до 69%, купив еще 29% акций. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбер" выкупает 29-процентную долю в компании "Эвотор", принадлежащую группе компаний АТОЛ. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По итогам сделки доля "Сбера" в компании составляет 69%, сооснователь и генеральный директор "Эвотора" Андрей Романенко и его партнеры по ООО "Дата капитал" сохранят за собой долю в размере 31%. Также будет запущена новая опционная программа для мотивации ключевого менеджмента компании, уточнили в "Сбере".

"Приобретение контрольной доли в "Эвоторе" позволит еще более тесно интегрировать компанию в экосистему "Сбера" и запустить ряд новых продуктов и направлений бизнеса для предложения клиентам комплексных решений. В 2021 году "Эвотор" при поддержке Сбера планирует выйти на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции", - отмечается в сообщении. В частности ожидается, что "Эвотор" представит умный фискальный регистратор "Эвотор Power" с функциями смарт-терминала и POS-системы.

"Эвотор" был создан Сбербанком и ГК АТОЛ в 2016 году. Согласно данным "Сбера", каждый четвертый предприниматель в России использует смарт-терминалы и технологические сервисы "Эвотора".