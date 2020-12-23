"Газпром" назвал слабым влияние пандемии на рынок газа

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Влияние пандемии коронавируса на мировой рынок газа было ограниченным, спрос снизился в 2020 году всего на 2%, что несопоставимо с падением потребления других видов топлива, сообщили в "Газпроме".

"В долгосрочной перспективе спрос на природный газ будет расти. Ожидается, что к 2040 году потребление газа в мире возрастет на 1,3 трлн куб. м и составит более 5,3 трлн куб. м", - отмечается в сообщении холдинга по итогам рассмотрения этого вопроса на заседании совета директоров.

Так, в Китае, несмотря на ограничительные меры, спрос на газ продолжил расти. "По предварительным оценкам, в 2020 году объем потребления газа в стране составил около 325 млрд куб. м, что на 6% выше показателя 2019 года. В долгосрочной перспективе потребление газа в КНР продолжит расти высокими темпами", - рассчитывают в "Газпроме".

Ключевой тенденцией в Газпроме считают снижение объемов добычи газа в Европе и рост его потребления в Китае. Так, в Европе добыча газа в текущем году достигла около 220 млрд куб. м, что почти на 7% ниже значения прошлого года.