Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,845 рубля

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии Московской биржи снизился на 0,09%, до 75,845 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 92,25 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:26 мск американская и европейская валюты уже торговались в "красной" зоне. Так, курс доллара усилил падение до 0,65% и торговался на уровне 75,42 руб. Курс евро снижался до 91,96 руб. (-0,28%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,38%, достигая 3224,02 пункта, индекс РТС уменьшался на 0,98%, до 1338,2 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи ослабил падение и находился на отметке в 3229,38 пункта (-0,22%). Индекс РТС снижался на 0,4% и торговался на уровне 1345,97 пункта.

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,16% - до $49,5 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,2% и торгуется на уровне $46,45 доллара за баррель.