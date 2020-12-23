Ретейлеры фиксируют многократный рост спроса на шпроты, икру и мандарины перед Новым годом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мандарины, шпроты и икра остаются наиболее популярными продуктами в преддверии Нового года, спрос на них уже с середины декабря многократно возрос. Об этом ТАСС сообщили представители крупнейших онлайн-ретейлеров и сервисов доставки продуктов.

Многие покупатели уже с середины декабря начинают покупать продукты для новогоднего стола и все чаще делают это через интернет-сервисы, отмечает Ozon. Онлайн-ретейлер Wildberries прогнозирует, что в 2020 году из-за снижения социальной активности и изменившегося режима работы ночных заведений и ресторанов большинство россиян отметит наступление Нового года в домашней обстановке. "Жители нашей страны уже активно заказывают онлайн продукты питания, продажи которых в первой половине декабря в штуках уже в 4 раза превысили показатели годом ранее. Спрос же на главный атрибут новогоднего стола - шпроты - вырос в 10 раз год к году", - сообщили в Wildberries. К праздничному столу жители России, по данным торговой площадке, также покупают консервы для салатов (продажи которых выросли в 2 раза), соусы (в 5 раз), паштеты (в 3 раза), сыры (в 43 раза), соки (в 3 раза) и морсы (в 44 раза).

Интерес к шпротам подтверждает и Ozon - их продажи на неделе с 14 декабря выросли почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Не отстают в динамике спроса и традиционные для Нового года в России мандарины. Директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн" Михаил Морозов рассказал ТАСС, что в предновогодний период мандарины стали одним из самых популярных товаров на сервисе. "Более 20% заказов содержат мандарины, а спрос на них вырос на 94,5% относительно ноября текущего года. В период с сентября по ноябрь только 7% заказов в онлайн-магазине содержали мандарины", - рассказал он. Если же рассматривать категорию продуктов к праздничному столу, то наибольшем спросом в "Утконос Онлайн" пользуются: икра (+42 %), майонез (+32%) и слабосоленая рыба (+28%).

Продажи красной икры на Ozon на прошлой неделе выросли на 61% относительно аналогичного периода в прошлом году. "На прошлой неделе продажи мандаринов на Ozon Express в кг выросли почти на 60% относительно первой недели декабря", - сообщил ТАСС представитель площадки. Он также отметил, что для салатов пользователи покупают консервированный горошек, продажи которого на прошлой неделе выросли на 55% в годовом соотношении, а сам продукт входит в топ-5 популярных продуктов питания на Ozon в декабре.

Коммерческий директор онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок" Елена Матвеева сообщила ТАСС, что сервис отмечает значительный рост спроса на икру, крабовые палочки и шпроты, которые выросли на 236%, 57% и 121% соответственно в сравнении с ноябрьскими показателями. "Относительно прошлого года интерес к этим продуктам также вырос - икру покупают на 60% чаще, крабовые палочки - на 120%, шпроты - на 164%. Спрос на мандарины увеличился более чем на 90% в сравнении с ноябрем и с прошлым годом. Тройка популярных товаров в предновогодний период состоит из мандаринов, картофеля и молока. В прошлом году место молока занимали бананы. В целом, наполнение новогодней корзины примерно соответствует прошлогоднему", - заключила она.

Сладости

В декабре 2020 года наборы конфет стали покупать примерно в 11 раз чаще, чем в ноябре, и в 22 раза чаще, чем в прошлом году, отмечают в "Перекрестке впрок". "Утконос онлайн" также фиксирует более чем четырехкратный рост спроса на сладкие подарки для детей и более чем троекратный - на подарочные наборы относительно ноября 2020 года.

Продажи подарочных наборов сладостей и шоколада в штуках на Wildberries в декабре 2020 года выросли в 3 раза в годовом сопоставлении. Спрос на печенье и конфеты увеличился в 4 раза, а на пряники - в 7 раз. "Особой популярностью пользуются сладости с изображением символа года - быка: их в декабре 2020 г. покупали в 17 раз чаще, чем сладости с изображением крысы в декабре 2019 г. Спрос на кофе увеличился в 5 раз, а на чай - 4 раза", - сообщил ретейлер.

По его данным, в 2020 году россияне все чаще делают выбор в пользу здорового питания. Например, для заправки салатов жители нашей страны в 45 раз больше приобрели бутылок растительного масла, чем упаковок майонеза. Продажи сухофруктов перед Новым годом выросли в 10 раз, полезных для здоровья сахарозаменителей - в 5 раз, морских водорослей - в 6 раз, артишоков - 7 раз, а спирулины - в 4,5 раза.