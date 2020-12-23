Дума приняла закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за обращением с пестицидами и агрохимикатами.

Документ наделяет правительство РФ полномочием по утверждению положения о госконтроле за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, а также закрепляет права и обязанности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по контролю безопасного обращения с такими веществами. Они будут обязаны проверять статус свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката и оценивать соответствие ввозимых веществ требованиям этого документа. Кроме того, в случаях, предусмотренных кабмином, контролирующие органы должны будут отбирать пробы или образцы для проведения лабораторных исследований пестицидов и агрохимикатов, чтобы определить их соответствие требованиям действующего регистрационного свидетельства. Такие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Документ подразумевает создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Перечень данных, которые войдут в систему, и порядок ее создания установит кабмин. Он также определит и специализированные пункты пропуска, через которые будет разрешен ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию.

Согласно законопроекту, обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов, процессам их применения, правилам и формам оценки их соответствия обязательным требованиям устанавливаются международными договорами РФ, правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ в области технического регулирования, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.