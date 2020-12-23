Госдума на 2,5 года продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о продлении до 1 июля 2023 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Согласно действующим нормам, упрощенный режим должен прекратить действие 1 января 2021 года. Редакция первого чтения предусматривала продление такого срока на три года - до 1 января 2024 года. Однако профильный комитет по госстроительству и законодательству принял решение сократить его до 1 июля 2023 года.

Обосновывая необходимость продления такого срока, авторы (депутат Андрей Козенко и сенатор Сергей Цеков, оба от Республики Крым) в пояснительных материалах указывают, что рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации специальных целевых программ модернизации крымских медучреждений для обеспечения их соответствия государственным лицензионным требованиям превышают на три года действующий срок работы таких учреждений без лицензии.