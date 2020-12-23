Реализация битумов "Газпром нефти" в 2020 году вырастет на 10-12%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2020 году увеличить объем реализации битумов на 10-12% - до 2,8 млн тонн, сообщил корпоративному журналу "Газпром" генеральный директор "Газпромнефть битумные материалы" Дмитрий Орлов.

"Объем реализации битумных материалов в этом году вырастет на 10-12% и составит примерно 2,8 млн тонн, из них 300 тыс. тонн - это инновационные вяжущие", - сказал он.

Он заметил, что в 2020 году, даже несмотря на снижение темпов в марте и апреле, российский рынок битумных материалов продолжил стабильный рост.

"Как и годом ранее, общая реализация вяжущих увеличится на 8%, что позволит перешагнуть отметку в 7 млн тнн. Таким образом, за последние два года спрос на битумные материалы в России увеличился почти на 1 млн т, что объясняется возросшим объемом строительства как федеральных, так и региональных дорог", - пояснил он.

Что касается рынка премиальных вяжущих, то он растет еще более высокими темпами. В 2019 году спрос на инновационные битумы вырос на 15%. По итогам 2020 года рост ожидается уже на 25%, а это значит, что будет достигнут рекордный показатель в полмиллиона тон модифицированных вяжущих, добавил Орлов.

По его словам, основной спрос приходится на проекты дорожного строительства, особенно в части реализации федеральных программ.