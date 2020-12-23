Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен назвал последнее десятилетие потерянным с точки зрения экономического роста в РФ, что связано с недостатком инвестиций и отсутствием положительных изменений в сфере предпринимательства. Об этом он сообщил в среду в интервью изданию РБК .

"Что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас - 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15-17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными", - сказал Авен. При этом на вопрос, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики в целом, он ответил: "И да, и нет".

"Прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций - порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, - мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг", - добавил он.

По словам Авена, произошла "достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции". Из-за "подавленной инфляции" все страны испытывали проблемы с ростом ВВП, поэтому его замедление в России было ожидаемо, отметил эксперт.

Авен рассчитывает, что в следующем году российская экономика не столкнется с локдауном и массовым закрытием производств. По его мнению, 2021 год станет годом восстановительного роста.

По данным Росстата, максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5% с 2013 года, а по оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики составил 0,9% в период с 2013 по 2019 год. Также экономика упала на 3,4% за январь - сентябрь 2020 года.

Как сообщает РБК, согласно консенсус-прогнозу "Центр развития" Высшей школы экономики, темпы роста ВВП в 2021 году составят 2,7% и 2,3% в 2022-2023 годах, падение в 2020 году составит 4%. В Счетной палате считают, что на докризисный уровень 2019 года реальный ВВП России вернется только в 2022 году.