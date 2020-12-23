Минпромторг запретил использовать антибиотики и гормоны в детском мясном питании по ГОСТ

"В этом году обновлены стандарты по хлебобулочным изделиям детским. В частности, это касается детского питания с использованием мясных изделий - для того, чтобы мясные изделия в составе детского питания не имели ни используемых гормональных препаратов, ни кормовых антибиотиков", - сказал министр в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и детским общественным советом.

"Мы считаем, что в детском питании их должно быть ноль - и гормональных препаратов, и антибиотиков, потому что с детства будет формироваться резистентность к этим препаратам", - пояснил Мантуров.

Он добавил, что в 2021 году планируется обновить национальные стандарты по сокам и другим видам детского питания.

Говоря об отечественных детских игрушках, Мантуров отметил, что сейчас в РФ производится более 100 тыс. наименований разных товаров для детей, а объем экспорта такой продукции за девять месяцев 2020 года составил 350 млн долларов. "Если мы вернемся на 10 лет назад - ноль экспорта было в то время", - сказал он.

По словам главы Минпромторга, российские предприятия также начали производство специальных детских защитных комбинезонов, в том числе от коронавируса. "Это защитный антибактериальный костюм, который и дышит, и в то же время защищает ребенка от разных инфекций, в том числе и от COVID, с которым мы активно боремся", - пояснил министр.