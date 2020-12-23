Специальные "антиковидные" установки появятся в школах 10 регионов России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские власти в рамках пилотного проекта в конце 2020 - начале 2021 года установят в школах десяти регионов страны специальные установки, измеряющие температуру у детей и обрабатывающие руки антисептиком. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы в правительстве не так давно приняли решение в пилотные регионы - их десять - поставить так называемые утренние фильтры. Это когда в школе при входе будет стоять определенная установка, которая сканирует лицо ученика и в маске, и без маски - в зависимости от правил школы, обрабатывает руки, измеряет температуру", - сказал министр в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и детским общественным советом.

По словам главы Минпромторга, в дальнейшем функции этих установок могут быть дополнены. "В пилотных регионах, начиная с конца этого года, начинают поступать такие "утренние фильтры". И в следующем году, в первом квартале, мы уже завершим работу в этом направлении", - отметил Мантуров.

В конце августа гендиректор концерна "Автоматика" Ростеха Владимир Кабанов сообщал ТАСС, что российские школы и вузы в новом учебном году могут получить пропускные системы металлодетекторов с функцией замера температуры и при необходимости - распознавания лиц.