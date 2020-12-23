В Telegram появится платный функционал для бизнес-аккаунтов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Telegram останется бесплатным для обычных пользователей, но появятся платные функции для бизнес-аккаунтов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров.

"Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно", - написал Дуров.

Все, что связано с обменом сообщениями, будет свободно от рекламы - и личные, и групповые чаты. Для размещения рекламы в публичных Telegram-каналах появится собственная рекламная площадка.

Часть доходов в том или ином виде получат пользователи - например, успешным Telegram-каналам предоставят бесплатный трафик пропорционально их размерам, а авторам "премиальных стикеров" будет перечисляться часть выручки от их продажи. "Мы хотим, чтобы миллионы авторов и малых предпринимателей в Telegram процветали, обогащая опыт всех наших пользователей", - подчеркнул Дуров.

"Таков путь Telegram", - заключил предприниматель.