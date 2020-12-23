В столице предприятию по производству упаковки присвоили статус "Московский инвестор"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первым обладателем статуса "Московский инвестор" станет предприятие по производству упаковки в Царицыно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Производитель упаковки АО "Смерфит Каппа Москва Союз" стал первым столичным предприятием, которому был присвоен статус "Московский инвестор" категории 2, дающий право на инвестиционный налоговый вычет. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Предприятия, получившие статус "Московский инвестор", могут применять льготную ставку налога на прибыль: категория 1 - 12,5%, категория 2 - 8%", - говорится в сообщении.

Компания Smurfit Kappa была образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group и нидерландской компании Kappa Packaging. В последние годы Smurfit Kappa проводит комплексную модернизацию своего московского предприятия. На сегодняшний день общий объем вложений составил 6 млрд рублей.

Также мэр Москвы присвоил статус технопарка одному из старейших космических предприятий города - АО "Научно-исследовательский институт точных приборов". Основанный в 1952 году НИИ точных приборов входит в состав холдинга "Российские космические системы" ГК "Роскосмос" и занимается разработкой и изготовлением: систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами, радиотехнических систем взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов и др.

Статус промышленного комплекса

Также мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Изварино Фарма". Теперь компания получила право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы.

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%. Завод "Изварино Фарма" был открыт в 1998 году. Он стал одним из первых в России фармацевтических производств, полностью соответствующих международным стандартам GMP. Ежегодно завод "Изварино Фарма" выпускает 12 млн упаковок лекарств. На предприятии работают 316 человек.