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Абрамченко поручила провести переговоры с КНР об открытии портов для российской продукции

Ранее Росрыболовство сообщило, что китайский порт Далянь временно приостановил обслуживание иностранных судов

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с Китаем об открытии портов для российской продукции водного промысла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Проведите переговоры с китайской стороной в целях скорейшего урегулирования вопроса открытия китайских портов для российской продукции водного промысла, а также доведите до российских экспортеров исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19", - отмечается в документе, представленном пресс-службой.

Абрамченко поручила Росрыболовству и Роспотребнадзору организовать взаимодействие с представителями Китая для получения оперативной информации по профилактике COVID-19, и получения протоколов и методик исследования. Она также поручила обеспечить контроль за тестированием членов экипажей российских судов, а также за неукоснительным исполнением российскими предприятиями требований ВОЗ, Российской Федерации и КНР по профилактике COVID-19.

Ранее Росрыболовство сообщило, что китайский порт Далянь временно приостановил обслуживание иностранных судов. Это связано с обнаружением у нескольких грузчиков портового терминала вируса COVID-19. Порт Далянь был последним доступным портом для разгрузки российской рыбной продукции.

Теги
РоссияКитайАбрамченко, Виктория Валериевна
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