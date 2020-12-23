Госсовет Татарстана увеличил доходы бюджета 2020 года на 6,6%

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Госсовет Республики Татарстан внес поправки в бюджет региона на 2020 год, согласно которым доходы выросли на 18,3 млрд рублей, а дефицит бюджета снизился на 4,1 млрд - до 32 млрд рублей. Законопроект был принят в первом чтении и в целом депутатами Госсовета республики в среду.

Согласно законопроекту, безвозмездные поступления в бюджет вырастут на 47,7 млрд, а налоговые и неналоговые доходы снизятся на 29,4 млрд рублей.

"Общий объем доходов Республики Татарстан на 2020 год прогнозируется в сумме 292,7 млрд, общий объем расходов - 324,7 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается и составит 32 млрд рублей", - сказал на заседании Госсовета Татарстана министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

За изменения проголосовало большинство депутатов Госсовета республики, присутствовавших на заседании.

Последний раз изменения в бюджет на 2020 год вносились в феврале текущего года. Тогда планируемые доходы бюджета составляли 274,4 млрд рублей, расходы - 310,5 млрд рублей. В принятом бюджете на 2020 год дефицит составлял 3,1 млрд рублей. Позже он вырос более чем в 11 раз - до 36,1 млрд рублей.