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В двух моногородах Удмуртии построят объекты инфраструктуры на средства фонда развития

На реализацию проекта фонд Моногорода.рф выделил более 50 млн рублей

ТАСС, 23 декабря. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) профинансирует строительство объектов инфраструктуры в двух моногородах Республики Удмуртия. На эти цели фонд выделил более 50 млн рублей, сообщает в среду его пресс-служба.

"Фонд развития моногородов профинансирует строительство объектов инфраструктуры сразу в двух моногородах Удмуртской Республики - Сарапуле и Воткинске. Общий объем выделенных фондом средств составит свыше 50 млн рублей. Всего будет создано около 100 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выделенные средства в Воткинске проведут водопроводные и канализационные сети к оздоровительному комплексу, что позволит создать в городе новый спортивно-оздоровительный центр. "Объем привлеченных инвестиций в проект составит 125 млн рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест", - сообщили в фонде.

В Сарапуле выделенные Фондом развития моногородов средства направят на реконструкцию автомобильной дороги к производству комплектных трансформаторных подстанций, которые выпускает Сарапульский электромеханический завод, сообщает пресс-служба. Это позволит создать 50 рабочих мест.

Как отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Удмуртия - первый субъект России, получивший поддержку фонда во всех трех моногородах. "Сейчас это три соглашения о строительстве инфраструктуры для четырех инвестиционных проектов, благодаря которым уже освоено более 1 млрд рублей инвестиций и создано 352 рабочих места. За счет сегодняшнего соглашения еще два проекта из Воткинска и Сарапула получат софинансирование от фонда в размере свыше 50 млн рублей", - сказал Бречалов, слова которого приводят в сообщении.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Фонд предлагает бизнесу из моногородов льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Кроме того, Моногорода.рф софинансируют совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в размере до 95%.

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