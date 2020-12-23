В двух моногородах Удмуртии построят объекты инфраструктуры на средства фонда развития

ТАСС, 23 декабря. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) профинансирует строительство объектов инфраструктуры в двух моногородах Республики Удмуртия. На эти цели фонд выделил более 50 млн рублей, сообщает в среду его пресс-служба.

"Фонд развития моногородов профинансирует строительство объектов инфраструктуры сразу в двух моногородах Удмуртской Республики - Сарапуле и Воткинске. Общий объем выделенных фондом средств составит свыше 50 млн рублей. Всего будет создано около 100 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выделенные средства в Воткинске проведут водопроводные и канализационные сети к оздоровительному комплексу, что позволит создать в городе новый спортивно-оздоровительный центр. "Объем привлеченных инвестиций в проект составит 125 млн рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест", - сообщили в фонде.

В Сарапуле выделенные Фондом развития моногородов средства направят на реконструкцию автомобильной дороги к производству комплектных трансформаторных подстанций, которые выпускает Сарапульский электромеханический завод, сообщает пресс-служба. Это позволит создать 50 рабочих мест.

Как отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Удмуртия - первый субъект России, получивший поддержку фонда во всех трех моногородах. "Сейчас это три соглашения о строительстве инфраструктуры для четырех инвестиционных проектов, благодаря которым уже освоено более 1 млрд рублей инвестиций и создано 352 рабочих места. За счет сегодняшнего соглашения еще два проекта из Воткинска и Сарапула получат софинансирование от фонда в размере свыше 50 млн рублей", - сказал Бречалов, слова которого приводят в сообщении.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Фонд предлагает бизнесу из моногородов льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Кроме того, Моногорода.рф софинансируют совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в размере до 95%.