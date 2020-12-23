Госдума приняла закон об информационной системе в сфере стандартизации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому цифровые технологии будут использоваться для актуализации национальной системы стандартизации. Закон был инициирован правительством РФ.

Закон предполагает внедрение цифровых технологий и платформ для разработки, а также актуализации законопроектов и документов национальной системы стандартизации, а также контроля ее реализации. Федеральные органы, отвечающие за разработку государственных стандартов, будут уполномочены устанавливать порядок разработки нормативов с использованием информационной системы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Росстандарту поручено определить порядок регистрации стандартов компаний и организаций с целью снижения числа случаев введения потребителей в заблуждение. Также на ведомство возложены полномочия по созданию и ведению информационной системы для сбора, обработки и использования необходимой информации в области стандартизации. Минпромторг РФ наделяется полномочием устанавливать порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.

Предусматривается, что порядок передачи иностранным государствам документов по стандартизации, определенных порядками, установленными законом о стандартизации, определяются правительством РФ.