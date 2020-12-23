Госдума приняла закон о совмещении деятельности по логистике и производству в ОЭЗ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность совмещения компаниями - резидентами промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ) деятельности по промышленному производству и логистике. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Сейчас, согласно законодательству, резидентом промышленно-производственной ОЭЗ признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ, и заключившая с органами управления ОЭЗ соглашение о промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике в промышленно-производственной ОЭЗ. Таким образом, компания - резидент ОЭЗ не может вести одновременно промышленно-производственную и логистическую деятельности.

В то же время складываются ситуации, когда объективно ведение одновременно промышленно-производственной деятельности и деятельности по логистике является оптимальным для резидента ОЭЗ, говорится в пояснительной записке к документу. С целью оптимизации процедуры получения статуса резидента ОЭЗ документом разрешается ведение одновременно двух видов деятельности в ОЭЗ в рамках одного юридического лица.

Принятие данного закона позволит значительно облегчить ведение промышленно-производственной деятельности, поспособствует привлечению новых резидентов и развитию действующих в ОЭЗ производств, считают авторы документа.

Окончательная редакция закона определяет перечень условий, при соблюдении которых резиденты промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной ОЭЗ наряду с предусмотренной законом деятельностью вправе осуществлять на территории ОЭЗ иную не запрещенную на территории ОЭЗ деятельность и виды деятельности, определяемые правительством РФ. При этом в отношении иной деятельности не применяются особый режим осуществления предпринимательской деятельности и таможенная процедура свободной таможенной зоны. При ведении бухгалтерского учета должен обеспечиваться раздельный учет иной деятельности и промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности.