КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства метро в Красноярске составит 65-70 млрд рублей, власти региона рассчитывают получить на реализацию этого проекта федеральные средства. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил губернатор края Александр Усс.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

"65-70 млрд рублей, немало. <...> Мы исходим из того, что это будут средства федерального центра", - сказал губернатор. Он отметил, что метро появится в центральной части города и будет включать в себя 8-9 станций. В остальных районах города будет развиваться скоростной трамвай, или так называемое легкое наземное метро.

Сейчас проект находится на утверждении в Главгосэкспертизе. Власти региона рассчитывают, что заключение Главгосэкспертизы будет получено в I квартале 2021 года.

В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Доработкой проекта занимался Красноярский трест инженерно-строительных изысканий. Первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу в декабре прошлого года, но был отправлен на доработку.