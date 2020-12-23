Журналист ТАСС получил премию "МедиаТЭК"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Алексей Большов получил премию всероссийского конкурса "МедиаТЭК", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, которая проходит в Москве.

В церемонии приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Ранее стало известно, что старший корреспондент Алексей Большов занял первое место в номинации "Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК" с проектом о состоянии топливного рынка в период беспрецедентного падения спроса из-за пандемии и роли мер регуляторов для его стабилизации. Проект старшего корреспондента отдела ТЭК Ольги Дедяевой занял второе место в номинации "Надежность производства и качество в ТЭК". Весной этого года Ольга Дедяева сделала серию материалов о том, как генерирующая отрасль выживает в период коронакризиса, который одновременно принес два вызова - пиковые нагрузки и падение платежеспособности потребителей.

Основная цель всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, - стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

О конкурсе

"МедиаТЭК" - ежегодный конкурс, в котором принимают участие как журналисты региональных и федеральных СМИ, так и отделы по связям с общественностью компаний из отрасли ТЭК. В совет экспертов, оценивавших конкурсные работы, входят в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, замминистра энергетики Антон Инюцын, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

Информационное агентство России ТАСС и нефтяная компания "Роснефть" также получили от "МедиаТЭК" специальный приз за масштабную работу по информированию населения России о трудовом вкладе работников нефтяного комплекса в победу в Великой Отечественной войне и использование современных мультимедийных технологий в онлайн-проекте "Топливо Победы".

В предыдущие годы ТАСС также становился победителем "МедиаТЭК". Первые места занимали корреспонденты отдела ТЭК редакции экономической информации Евгения Соколова и Юлия Хазагаева.