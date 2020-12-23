"Россети Центр" и "Россети ЦиП" увеличат число "умных" приборов в 1,5 раза в 2021 г.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу компаний "Россети") планируют увеличить количество интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в 20 регионах работы почти в 1,5 раза в 2021 году - до 1,5 млн шт. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Россети Центр" (управляющая компания "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.

"План по установке "умных" счетчиков на 2021 год - почти 500 тыс. штук. По итогам 2020 года установлено более 1 млн интеллектуальных счетчиков, что составляет 18% от общего числа приборов. По итогам 2021 года уровень оснащенности достигнет 26%", - сказал он. При этом в ряде регионов уровень оснащения "умными" приборами составляет 40%, например, в Калужской области.

Нетарифная выручка компаний от дополнительных услуг в 2020 году превысила выручку от техприсоединия и составила около 4,2 млрд руб. (5% от общей выручки). В планах рост нетарифной выручки к 2024 году до 11 млрд руб., или до около 7% от общей выручки, отметил Маковский.

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" с начала 2020 года запустили 9 центров управления сетями, до конца года будет введено еще два центра. Компании открыли в 2020 году 5 цифровых подстанций и 26 цифровых районов электросетей. В планах запуск 17 центров управления сетями в следующем году, а также открытие онлайн-магазина дополнительных услуг, добавил Маковский.

По его словам, компании завершают первый этап цифровой трансформации в ряде регионов, в том числе в Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тульской и Калужской областях.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России, обслуживают более 26 млн человек.