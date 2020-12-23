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Песков: россиян в сфере энергетики волнует проблема "последней мили" в газификации

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, обращения по этому вопросу поступали во время подготовки к ежегодной пресс-конференции главы государства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос доведения газа до конечных потребителей (так называемая проблема последней мили) больше всего интересует россиян в сфере энергетики. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "МедиаТЭК", рассказывая об обращениях, полученных во время подготовки к ежегодной пресс-конференции главы государства в этом году.

Он заметил, что традиционно к мероприятию было обработано большое количество сообщений от граждан. Представитель Кремля обратил внимание на то, что и сам президент получает и просматривает подборки таких обращений - некоторые из них были озвучены в ходе пресс-конференции.

"Люди в основном обращаются на прямую линию к президенту только тогда, когда что-то не так. Единицы пишут о том, что у них что-то хорошо. В основном это, конечно, крик о помощи, - отметил Песков, говоря о том, что больше всего интересовало россиян в этом году в сфере энергетики. - И я бы в этом году, наверное, поставил на первое место проблему "последней мили" в газификации".

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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