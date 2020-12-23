ЦБ: активное применение санкций США с годами снизит использование доллара

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Активное применение санкций правительством США серьезно подрывает ценность доллара как средства сбережения и с годами приведет к сокращению использования данной валюты. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе конференции.

"Активное использование режима санкций в последние годы, которое осуществлялось администрацией США, серьезно подрывает ценность доллара США как надежного средства сбережения и средства оплаты", - сказал он добавив, что с годами это приведет к сокращению использования данной валюты.